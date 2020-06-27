Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yaptı

Erdoğan ayrılırken Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunduğu Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı süren Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

İncelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların daveti üzerine Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak da hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.