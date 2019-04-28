Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229
Altın Caretta’da geri sayım
Altın Caretta’da geri sayım
U15 Güreş Şampiyonası
Son Dakika
U15 Güreş Şampiyonası
Ersun Yanal soru almadı!
Son Dakika
Ersun Yanal soru almadı!
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Spor Zirvesi ödülleri verildi
Perpa'da yangın
Perpa'da yangın

Çöp kutusundaki koku paniğe neden oldu

Kartal'da çöp kutusundaki yangında etrafa yayılan koku paniğe neden oldu

Çöp kutusundaki koku paniğe neden oldu

Kartal'da çöp kutusundaki yangında etrafa yayılan koku paniğe neden oldu

28 Nisan 2019 Pazar 18:01
0 Okunma
Çöp kutusundaki koku paniğe neden oldu

İSTANBUL (DHA) 

Kartal'da çöp konteynerinde çıkan yangın ve ardından yayılan koku paniğe yol açtı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede henüz niteliği bilinmeyen kimyasal bir maddeye rastlandı. İddiaya göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan çöp kutusuna kişi ya da kişiler tarafından henüz ne olduğu bilinmeyen bir madde atıldı. Atılan madde yangın çıkmasına sebep oldu. Çöp kutusundaki yangınla birlikte çevreye yayılan koku da paniğe yol açtı.İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çöp kutusunda çıkan yangını köpük sıkarak söndürdü. Çöp kutusunda henüz niteliği belirlenemeyen kimyasal madde olduğu belirtildi. Yangın söndürüldükten sonra çöp konteyneri iş makinesi yardımıyla belediyeye ait kamyonete yüklenerek incelenmek üzere Aydos’ta bulunan Kimyasal Madde İmha Sahası’na götürüldü.

Çevrede bulunan bir vatandaş, "Çöp tenekesine kimyasal madde atmışlar.  Kimyasal madde yanar yanmaz itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldiğinde söndürmek biraz zor oldu ama bayağı uğraştı görevliler. O sırada zabıta arkadaşlarımızda geldi. Zabıtalar çöpü imha etmek için alıp götürdüler. Kimyasal madde olduğu için çöp konteynerinde patlama oldu. İnsanlar korktu. Arabaları durdurdular.’’ dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çöp KutusuKoku Panik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta çatlayan yolda inceleme
Esenyurt'ta çatlayan yolda inceleme
Perpa'da yangın
Perpa'da yangın
Başakşehir'de göçük
Başakşehir'de göçük
Haramidere'de kaza
Haramidere'de kaza
Sultanahmet'e 1460 metrekarelik lale halı
Sultanahmet'e 1460 metrekarelik lale halı
Sabiha Gökçen kayıp eşya konusunda dijitalleşiyor
Sabiha Gökçen kayıp eşya konusunda dijitalleşiyor
TEM'de zincirleme kaza
TEM'de zincirleme kaza
İstanbul'da hava destekli dev operasyon
İstanbul'da hava destekli dev operasyon
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans