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Çöp konteynerindeki vahşetin sırrı çözüldü

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.

Çöp konteynerindeki vahşetin sırrı çözüldü

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
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Çöp konteynerindeki vahşetin sırrı çözüldü

İSTANBUL - Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çöp KonteyneriVahşet
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