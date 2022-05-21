Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve...
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çöken istinat duvarının altında kalarak can verdi

BEŞİKTAŞ’TA ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devir aldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan iki kişi ağır yaralandı. Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

21 Mayıs 2022 Cumartesi 02:04
Çöken istinat duvarının altında kalarak can verdi

Olay saat 23.30 sıralarında Nispetiye Caddesi’nde meydana geldi. İki otomobille restoranın önüne gelen 6 kişinin otomobillerden indiği sırada istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. İstinat duvarının altında kalan iki kişinin kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan duvarın altından çıkarılan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

ÜRDÜNLÜ ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından istinat duvarının altında çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yabancı uyruklu Bahaettin Shanableh’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

SOMER ŞEF 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ!

Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri, çöken istinat duvarında incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı restoranın, Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu tarafından 3 ay önce devralındığı öğrenildi.  

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Görgü tanığı Zafer Urtemur olayla ilgili ''Bir araba geldi. Arabadan 5-6 kişi indi. Arabadan iner inmez beton blok onların üzerine devrildi. İki kişi altında kaldı. Vatandaşlar olarak kaldırmaya çalıştık ama, bir tanesinin baldırı koptu. Diğerinin de durumu ağırdı ama, kalp atışı falan zayıfladı. Kalp masajı falan yaptık ama hayata döndüremedik. Bir tanesi öldü. Toplam 6 kişiydiler ama 2 kişi duvarın altında kaldı. Birinin durumu ağırdı. Biri de zaten burada olay yerinde vefat etti.'' ifadelerini kullandı.

DEVRİLEN DUVAR BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, yıkılan istinat duvarı belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDuvarIstinat DuvarıçökmeÜrdünDiplomatAhmet Salim Subbed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RÜŞVET OPERASYONUNDA 32 TUTUKLAMA
RÜŞVET OPERASYONUNDA 32 TUTUKLAMA
Kadıköy’de esrarengiz cinayet
Kadıköy’de esrarengiz cinayet
Maltepe Belediyesi'ne operasyonu: 16 gözaltı...
Maltepe Belediyesi'ne operasyonu: 16 gözaltı...
Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
Kadıköy'de fırtına ağaç devirdi
Kadıköy'de fırtına ağaç devirdi
AKOM: 12.00'den 22.00'ye kadar sağanak yağış bekleniyor
AKOM: 12.00'den 22.00'ye kadar sağanak yağış bekleniyor
Denize +1 Nefes projesi başladı
Denize +1 Nefes projesi başladı
ŞÖMİNEDE YAKILAN ANILAR
ŞÖMİNEDE YAKILAN ANILAR
İBB TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
İBB TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi