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Çöken binanın altında can veren camcı için iş yerinin önünde helallik alındı

Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı. 

Çöken binanın altında can veren camcı için iş yerinin önünde helallik alındı

Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalarak can veren Volkan Balta'nın cenazesi iş yerinin önüne getirilerek helallik alındı. 

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:14
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Çöken binanın altında can veren camcı için iş yerinin önünde helallik alındı

İstanbul DHA

Kartal'da Yeşilyurt apartmanının giriş katındaki dükkana cam takmak için gittiğinde çökme meydana gelen Volkan Balta (35) enkaz altında kaldı.  Volkan Balta cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Volkan Balta'nın cenazesi helallik almak için iş yerinin önüne getirildi.

Çok sayıda yakını ve arkadaşı iş yeri önünde toplandı. Helallik vermeye gelenler gözyaşlarına hakim olamadı. Volkan Balta'nın bina yıkılmadan kısa süre önce yanından ayrılan yardımcısı Selçuk Çiçek de helallik vermeye geldi. Volkan Balta'nın cenazesi memleketi olan Trabzon Şalpazarı'na gönderildi.

DHA

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