Çocuklar sokak hayvanları için buluşacak

İSTANBUL - Venezia Mega Outlet, Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle yarın çocuklar için kulübe süsleme atölyesi düzenleyecek. “Çocuklardan patili dostlara bir yuva bir mama” sloganıyla düzenlenen ücretsiz kulübe süsleme atölyesine çocuklar katılabilecek.

Saat 14.00, 16.00 ve 18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, çocuklar hayvan dostlarına yuva olacak kulübeleri istedikleri gibi süsleyecek. Atölyenin sonunda ise her bir çocuğa sokak hayvanlarını beslemeleri için mama paketi hediye edilecek.