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Çocuklar sokağa çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'de başlayan izinle 0-14 yaş grubu sokağa çıktı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:59
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Çocuklar sokağa çıktı

İSTANBUL - Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı.  0-14  yaş grubuna bugün  4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. 0-14 yaş grubu çocuklar kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Çocukların  maske taktığı ve  sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. 

"ÇOK MUTLUYUM"

Kadıköy Kalamış Parkına elen bir çocuk, "Çok mutluyum parka geldiğim için" diye konuştu. Sezen Mesçioğlu, "2 aydır evin içerisindeydi, nerdeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklar da çok heyecanlandı" diye konuştu. Parka gelen başka bir çocuk, "Sokağa çıkmak çok güzel burada çok eğleniyorum. Sahilde geziyorum. Eğlendiğim için de heyecanlanıyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Sokağa çıktıİstanbul
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