Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1428
ALTIN
523.632
DOLAR
8.7001
STERLİN
12.2876
EURO
10.5476
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
Metrobüs dış cephe alanları...
Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Gemi ve iskele büfelerini...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

Çocuklar Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdi

Esenler Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü’ne özel çocuklar ve gençlerin katıldığı ile etkinlik düzenledi. Etkinlikte bisikletleriyle gösteri yapan çocuklar, daha sonra yarıştı. Yarışta dereceye girenler ödüllendirildi, tüm katılımcılara ise çeşitli hediyeler verildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:16
18 Okunma
Çocuklar Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdi

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde bugün, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü çerçevesinde çocuklar ve gençlerle bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara eşlik eden Esenler Belediyesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, “Esenler’de Mihmandar projemiz kapsamında ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için bisiklet kulübü kurduk. Bugün de bu kulübün ilk etkinliğini gerçekleştirmiş olacağız. Mini parkurda yarışacaklar ve onları ödüllendireceğiz” diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Doğan Deniz Uzuner ise etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek belediyeye teşekkürlerini iletti.

“BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ DAHA DA YAYACAĞIZ”

Esenler’de 85 binden fazla öğrencinin olduğunu belirten Bolat, “Bu kulübü kurarak pandemi sürecinde onların dijital ortamdan uzak ve daha sağlıklı olabilmelerini sağlamak istedik. Bisiklet insan sağlığı açısından çok faydalıdır. İnsanlar günlük hayatlarında ya yürümeli ya da bisiklet sürmeli. Vücudumuzu bu şekilde iyi çalıştırabiliriz. Böylece sağlık sorunlarından uzak kalırız. İşte bu sayede çocuklarımız bisiklet ile hem fiziki yapısını geliştirecek hem de obez olmaktan kurtulacak. İnşallah Esenler’de de bisiklet kültürünü yayacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerçocukBisiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güzergah belirlendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güzergah belirlendi
​​​​​​​İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi 
​​​​​​​İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi 
Anadolu Adliyesi önünde "süresiz nafaka" eylemi 
Anadolu Adliyesi önünde "süresiz nafaka" eylemi 
 Prof. Dr. Öztürk: Haliç'i temizledik ama Marmara'yı temizleyemezsiniz
 Prof. Dr. Öztürk: Haliç'i temizledik ama Marmara'yı temizleyemezsiniz
Bakırköy'de başlayan kovalamaca D-100 Karayolu'nda kazayla son buldu
Bakırköy'de başlayan kovalamaca D-100 Karayolu'nda kazayla son buldu
Sarıyer’de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı 
Sarıyer’de Gümüşdere Köprüsü yıkıldı 
Sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince kaldırıldı
Sokağa dökülen kimyasal atık belediye ekiplerince kaldırıldı
Tıp merkezi önündeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Tıp merkezi önündeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma