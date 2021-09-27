Çikolata ve çay kutusundan uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri havalimanına gelen yolcular ve şüpheli kargo gönderilerini yakın takibe aldı. Yapılan analizlerde farklı uçaklarla Türkiye'ye gelen üç yolcu ve iki kargo gönderisini riskli olarak değerlendiren ekipler, bu yolcuları takibe aldı. Gerçekleşen ilk operasyonda Güney Amerika'dan gelen iki yolcunun valizleri x-ray cihazı ve narkotik köpekleri tarafından arandı. Yapılan aramalarda valiz tabanında bir bölme tespit eden ekipler, burada iki paket içerisinde toplam 8 kilo 130 gram uyuşturucu buldu. Uyuşturucu maddeden alınan numune maddenin kokain olduğu tespit edildi. Farklı tarihlerde tespit edilen 3 yolcu görünümlü kuryenin bagajlarında ise yapılan aramalarda ise toplam 11,5 kilogram kokain ele geçirildi. Havalimanındaki diğer bir uyuşturucu operasyonunda ise Doğu Asya'dan gelen şüpheli bir yolcunun beraberindeki 4 valiz mercek altına alındı. Önce x-ray cihazı daha sonra da dedektör köpeklerle kontrol edilen valizlerde, toplam 23 kilo 800 gram ağırlığında 'Tayvan sakızı' adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

KARGOLARDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU CIKTI

Yolcu takibinin yanı sıra kargo gönderilerini de yakın takibe alan ekipler, kargo gönderilerini de paravan olarak kullandığı belirlendi. Bunun üzerinde havalimanı kargo terminalindeki gönderiler arasında narkotik dedektör köpekle kontroller yapıldı. Köpeğin aromalı çay ve içecekler bulunduğu beyan edilen gönderilere tepki vermesi üzerine açılarak kutuların içerisine gizlenmiş toplam 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kargo terminalinde gerçekleştirilen son operasyonda ise Uzak Doğu'dan gönderilen bir gönderi Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan analiz sonucu riskli bulunan pakette toplam 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan analizde uyuşturucunun bonzai hammaddesi olduğu saptandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlara ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ederken şüphelilerden 9 kişi gözaltına alındı. Göz altına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.