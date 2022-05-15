Çiftçiler Günü Şile’de renkli görüntüler eşliğinde kutlandı

Şile Belediyesi Çamlık Mercanköşk Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programına Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Benli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan, İlçe Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, BBP İlçe Başkanı Birkan Ege, muhtarlar ve ziraat ile uğraşan çok sayıda çiftçi katılım sağladı.

Programda konuşan Şile Tarım ve Orman Müdürü Kemal Benli, “Bende bir çiftçi çocuğu olarak hepinizin dünya çiftçiler gününü kutluyorum. Pandemi süreci, Rusya Ukrayna Savaşı hepimize gösterdi ki tarım çok önemli ve çok stratejik bir sektör. Bu sektör içerisinde bizde her türlü şart altında üretmeye devam edeceğiz. Aşık Veysel’in dediği gibi sadık yarimiz olan kara toprağa sahip çıkacağız ve üretmeye devam edeceğiz. Tarım Bakanlığı olarak çiftçimizin her zaman yanındayız” dedi.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da tüm çiftçilerin gününü kutlayarak “Bu cemiyetlerde bulunmak sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğüne ve belediyeye teşekkür ediyorum. Üretmek güzeldir, Allah üreten bir ömrü bizlere yaşamayı nasip etsin. Üretmek güzel fakat toprağa dokunup üretmekse ayrıca güzel. Bu vesile ile tüm çiftçilerin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

OCAKLI: ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise “Şile Belediyesi olarak attıkları her adımda çiftçilerimiz olmazsa olmazımız. Yürekleri, emekleri ve alın terleriyle toprağa hayat veren, yerli ve milli üretimin neferleri çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. İstanbul’un Slow Food tescilli tek Yeryüzü Pazarı’na sahip güzel ilçemizde çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Ülkemizin fedakâr üreticilerinin ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviyede yer almasını diliyorum. Şile olarak, İstanbul gibi bir metropolün yanı başında, turizmin nasıl göbeğinde isek, sahip olduğumuz üretim değerleriyle, tarımın da tam olarak göbeğinde olacak, bölgemiz ve ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programına traktörleriyle gelen çiftçiler protokol üyelerinin de katılımıyla ilçe genelinde yaklaşık 50 traktörün katılımıyla konvoy geçişi gerçekleştirdi. Konvoy başında olan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bende toprakla bir bütün yetişen çocuğum bahçede kazdım, çapada yaptım. Bugün herhangi bir fideyi gördüğümüzde adını söyleyen nesilleriz. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımıza da doğal yaşamın ne olduğunu anlamamız gerekir” dedi.