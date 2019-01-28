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CHP’lilerden Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama’ya destek 
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CHP’lilerden Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama’ya destek 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe İlçe Örgütü'nden bazı üyeleri, partinin Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Özgen Nama’ya destek olmak için ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı. 

CHP’lilerden Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama’ya destek 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe İlçe Örgütü'nden bazı üyeleri, partinin Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Özgen Nama’ya destek olmak için ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı. 

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:25
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CHP’lilerden Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama’ya destek 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sancaktepe’de Alper Yeğin’i aday göstermemesi üzerine ilçe başkanı ve yönetiminin toplu istifasının ardından mevcut aday Özgen Nama’ya destek veren CHP’liler ilçe binasının önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.  CHP'iler adına açıklamalarda bulunan Muharrem Aydın, "31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe’de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını göndere çekeceğimizden hiçbir Sancaktepeli arkadaşımızın şüphesi olmasın" dedi. Aydın sözlerine şöyle devam etti: "31 Mart yerel seçimlerinde mevcut olarak atanmış olan Özgen Nama arkadaşımızın, başkan adayımızın Sancaktepe ilçe başkanlığı yönetim kurulu olarak, kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak ve tüm mahalli birim başkanlarımız olarak başkan adayımızın yanındayız. Ve 31 Mart yerel seçimlerinde Sancaktepe’de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını göndere çekeceğimizden hiçbir Sancaktepeli arkadaşımızın şüphesi olmasın. Bizler bu saatten itibaren kazanacağımız şekilde, hiç yorulmadan, bıkmadan, dinlenmeden çalışmalarımıza son sürat olarak devam edeceğiz. 31 Mart’ta yerel seçimlerde Sancaktepe Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin olacaktır. Biz burada kararlıyız ve çalışmalarımıza özverili devam edeceğiz. Kararımız kesin ve net, başaracağımızdan hiçbir arkadaşımızın  şüphesi olmasın’’ Yapılan açıklamanın ardından kalabalık grup Sancaktepe İlçe Örgütü binası önünden ayrıldı. 

DHA

Son Güncelleme: 28.01.2019 09:26
Anahtar Kelimeler:
Özgen NamaBelediyeSancaktepeCHP
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