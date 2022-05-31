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Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere adliyeye geldi. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

31 Mayıs 2022 Salı 13:30
Cezası kesinleşen Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi

Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosya, İnfaz Savcılığı'na gönderildi. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. C kapısı önünde Kaftancıoğlu'na destek için pankart açmak isteyen bir gruba, güvenlik personeli izin vermedi. Grup ile güvenlik personeli arasında sözlü tartışma yaşandı.

Daha sonra Canan Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte adliyeye girdi. Kaftancıoğlu'na destek vermek isteyen partililer de yanında bulundu. Kaftancıoğlu bu sırada, "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Hepinizin Gezi direnişi kutlu olsun" dedi. Kaftancıoğlu savcılık katına çıktı. Beraberindekiler de Kaftancıoğlu ile birlikte savcılığa girmek istedi. Güvenlik görevlileri, grubu bariyerlerin dışında tutarak engel oldu. Canan Kaftancıoğlu daha sonra gelerek grubu sakinleştirdi. İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerin ardından Kaftancıoğlu, basına gösterilmeden adliyeden çıkarılarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

YEREL MAHKEMEDE 5 SUÇTAN CEZA ALMIŞTI, YARGITAY KISMEN ONAMIŞTI

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 6 Eylül 2019 tarihinde Kaftancıoğlu hakkında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan  1 yıl 6 ay hapis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz talebi üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay 3'üncü Dairesi de Kaftancıoğlu'nun cezasını kısmen onadı. "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün hapis ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan Yargıtay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulCHPIl BaşkanıCanan KaftancıoğluSilivriMahkemeCezaCezaevi
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