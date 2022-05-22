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Çerkes Sürgünü’nde hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kafkasya’daki yurtlarından 158 yıl önce koparılarak göç ettirilmeye zorlanan 1 buçuk milyon Çerkes’in sürgün edilmesinin yıl dönümü nedeniyle, Kartal’da düzenlenen anma törenine katıldı.

22 Mayıs 2022 Pazar 11:43
Çerkes Sürgünü’nde hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı 

Sürgünün yıl dönümü olarak kabul edilen 21 Mayıs’ta gerçekleşen anma programı, Kartal Dragos Su Sporları İskelesi yanında bulunan ve heykeltıraş Arsen Gushapsha tarafından yapılan ‘Hayat Ağacı’ isimli sürgün anıtının önünde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ve Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun (KAFFED) birlikte düzenlediği anma etkinliğine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, KAFFED Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, derneğin yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda meclis üyesi ve birim müdürü katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen ‘Milletin Sesi’ mitinginden sonra tören alınana geldi. Beraberindekiler ile heykeltıraş Arsen Gushapsha tarafından yapılan ve anma törenin düzenlendiği ‘Hayat Ağacı’ isimli sürgün anıtına çelenk ve karanfil bıraktı.

“BÖYLE ACILAR BİR DAHA YAŞANMASIN"

Anıta karanfil bıraktıktan sonra bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, Çerkes Sürgünü’nün acısını derinden hissettiklerini belirterek; “Bugün, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti büyüklerimiz ile Maltepe mitinginden sonra çok önemsediğimiz bir anmaya katıldık. Tüm Çerkes kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Diliyoruz ki, böyle acılar bir daha yaşanmasın” ifadelerini kullandı. 

Anma etkinliğinin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, KAFFED Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dragos Su Sporları Merkezi’ni ziyaret ederek minik sporcular ile bir araya geldi. Sporcu çocuklarla sohbet eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Hepinize başarılar diliyorum, inşallah olimpiyat şampiyonu olduğunuz günleri de göreceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPAnmaÇerkes SürgünüKartal BelediyesiKemal KılıçdaroğluEkrem İmamoğluCanan KaftancıoğluGökhan Yüksel
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