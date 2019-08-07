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Cenevizlilerden kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere

Beyoğlu'nda bulunan Cenevizliler’den kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere. 700 yıllık tarihi yapıda geçtiğimiz ocak ayında bir göçüğün olduğuna dikkat çeken Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, "Galata’nın Ceneviz Dönemi’nden günümüzde kalmış az sayıda kalıntısından biri olan bu yapının yok olmaması için gerekli tedbir alınmıyor” dedi.

Cenevizlilerden kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere

Beyoğlu'nda bulunan Cenevizliler’den kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere. 700 yıllık tarihi yapıda geçtiğimiz ocak ayında bir göçüğün olduğuna dikkat çeken Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, "Galata’nın Ceneviz Dönemi’nden günümüzde kalmış az sayıda kalıntısından biri olan bu yapının yok olmaması için gerekli tedbir alınmıyor” dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:41
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Cenevizlilerden kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere

İSTANBUL - Ortaçağ’da bir Ceneviz yerleşimi halini alan Galata, 1304 yılından itibaren surlarla çevrilmeye başlandı. Zaman içinde doğal afetler ve yapılaşma ile Ceneviz surlarının önemli bir bölümü yok oldu. Geriye kalan az sayıdaki kalıntılar ise, adeta kaderine terk edildi. O az sayıdaki yerlerden biri olan ve bugün Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Galata Kulesi Sokak’ta bulunan sur kalıntıları da yok olmak üzere. Yaklaşık 700 yıldır ayakta kalan bu kalıntıların temel seviyesinde ve ana kayada açılma ve boşalmalar görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Arkeologlar Derneği İstanbul Şube yönetimi, resmi makamları uyararak acilen tedbirlerin alınmasını talep etti. Derneğin başvurusuna mart ayında yanıt veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilgili belediyenin acil önlem almasını istedi. Ancak aradan geçen sürede sur ve çevresinde hiçbir önlem alınmadı.

“AZ SAYIDA KALINTIDAN BİRİNİN YOK OLMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİR ALINMIYOR”

Yapılan başvuru hakkından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, surların tarihçesinden bahsederek, "Temeldeki boşalmanın ocak ayında gerçekleştiği tespit edildi. Ocak ayından beri çeşitli bildirimler olmuş ancak bu tehlikeli boşalma ile ilgili bir tedbir alınmamış. Biz de mayıs ayında buradaki durumu yetkililere bildirdik. Bunun üzerine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun bize verdiği yanıtta, gerekli tedbirlerin alınmasının ısrarla istendiği ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki Ocak ayından beri, Galata Surları’ndan, Galata’nın Ceneviz döneminden günümüzde kalmış az sayıda kalıntısından birinin yok olmaması için gerekli tedbir alınmıyor” dedi.

“SUR AYNI ZAMANDA BİR İSTİNAT DUVARI VAZİFESİ GÖRDÜĞÜ İÇİN KİLİSE İÇİN DE BİR RİSK OLUŞTURUYOR”

Özar, sur temelindeki göçüğün neden olacağı sorunlara da dikkat çekerek, "Bir de şu açıdan riskli. Surun hemen üstünde Saint Pierre Katolik Kilisesi bulunuyor. Bu kilise için de sur aynı zamanda bir istinat duvarı vazifesi gördüğü için kilise için de bir risk oluşturuyor.” İfadelerini kullandı.

 “KIŞ AYLARINDA BU TİP ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ TEKNİK OLARAK ZOR GÖRÜNÜYOR”

Çalışmaların hızla yapılması gerektiğinin altını çizen Şube Başkanı Özar, "Kış gelmeden önce bu işlemlerin yapılması lazım. Çünkü, kışın hava şartların etkisi, yağışların etkisi ile risk oranı artacaktır. Aynı zamanda tedbir alınması için burada bir çalışma yapılması gerekiyor. Kış şartlarında bu tip çalışmaların yürütülmesi teknik olarak da zor oluyor. O yüzden önümüzdeki bu ayların iyi değerlendirilmesi ve bu açılmanın giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE”

Sur temelinde meydana gelen göçük semt sakinlerini de tedirgin ediyor. O vatandaşlardan biri olan Bayram Kozak, "Aslında bu yer tarihi bir yer. Önlem alınsaydı şimdi bu yapı böyle olmayacaktı. Önlem alınmazsa her an bu göçük ilerleyebilir. Önlem alınmazsa her yer çöker. Etrafta iş merkezleri ve otel var. Her yer çöker. Burası bir tarihi yer. Bugüne kadar bakılmadı buraya. Artık önlem alınsın ve her an yıkılabilir burası dolayısı ile can güvenliğimiz de tehlikededir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CenevizlilerBeyoğluSurİstanbul
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