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ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR

Fatih'te maskeli 3 kişi muhasebe bürosunun çelik kasasını çaldı

ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR

Fatih'te maskeli 3 kişi muhasebe bürosunun çelik kasasını çaldı

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:48
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ÇELİK KASAYI BAGAJA KOYUP KAÇTILAR

FATİH'te yüzleri maskeli 3 kişi girdikleri muhasebe bürosunun çelik kasasını çalarak kaçtı. Polis her yerde  çaldıkları çelik kasayı hafif ticari aracın bagajına atarak kaçan zanlıları arıyor. 

Olay saat 04.00 sularında Fatih Akşemsettin Mahallesi Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sokak'ta bulunan bir muhasebe bürosunda meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli 3 kişi plakası belirlenemeyen hafif ticari bir araç ile muhasebe bürosunun önüne geldi. Ellerindeki hilti ile kapıyı açarak içeri giren zanlılar yüzlerce kilo ağırlığındaki çelik kasayı taşıyarak hafif ticari aracın bagajına attı. Çelik kasayı taşırken merdivenlerde düşüren zanlılar merdiven basamaklarını kırdı. Daha sonra olay yerinden geldikleri araç  ile kaçan zanlılar kayıplara karıştı.

ÜÇ TANE MASKELİ ADAM GÖRDÜK

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre yollarda güvenlik tedbiri alarak kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlığın yaşandığı muhasebe bürosuna gelen olay yeri inceleme ekipleri  parmak izi incelemesi yaptı. Olayı ilk fark eden komşulardan Selim Karaduman olayı şöyle anlattı; “Biz sesi duyduk, böyle matkap sesi gibi bir şeydi. Acaba dedik tekerlek mi çalıyorlar, sonra arkadaşımla camdan bakınca üç tane maskeli adam gördük. Kasayı alıyorlardı. İndik aşağıya, o esnada kasayı yüklüyorlardı. Biz çıktık sağa döndük, plakayı gördük yerde, Akdeniz Caddesi'nden aşağıya doğru gittiler. Üç kişi burada düşürdüler zaten yeri de kırdılar. Ondan sonra bir de mahalleli bağırınca arabaya yüklerken telaş yaptılar bir daha düşürdüler. O korkuyla yüklediler bagajı açık gidiyorlardı, bagajı bile kapatamadılar" Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihKasaHırsızHırsızlık
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