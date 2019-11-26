Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı

İSTANBUL, (DHA)

“ARTIK GÜN, HİZMET GÜNÜ”



“Bugün, bir başka hattın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bu hat, önemli bir hat. Bu hattın önemini bölgede yaptığımız konuşmalarda dile getirmiştim. Artık gün, hizmet günü." diyen İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:



"Bu hattın hayata geçmesiyle ilgili finansman konusu ile ilgili yoğun bir çalışma ortaya koydu arkadaşlarım. 2 yıldır duran bu şantiyenin hareketlenmesiyle ilgili bulunan finans kaynağıyla beraber, bu hattın imalatçısı cesur firmalarımızın da katılımıyla sürece başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu süreç hızlıca bitsin istiyoruz. Ekonomi hem ülkemizde hem dünyada kolay bir süreç yaşamıyor. Finansman, 2 yıl öncesinden çok daha kötü durumda şimdi. Alman Deutsche Bank’ın da bu sürece güven duyması ve katkı sunması da önemlidir. Teşekkür ediyorum iş birlikleri için” dedi.



“HİZMETİN SAHİBİ KAMUDUR”



Bir hizmetin sahibinin o dönemin belediye başkanı ya da o dönemin iktidarı olan siyasi parti olmadığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Bir hizmetin sahibi; devlettir, kamudur, millettir. Yani siz sadece o süreci o gün başarıya kavuşturan aracı durumundasınız. Ben aracıyım. Bugün ben aracıyım, yarın başkası. Başarılarımızla övünelim ama asla ‘sahibiyiz’ demeyelim. Haddimize değil. Onun için her proje ne bir partiye aittir ne de makamdaki kişiye aittir. O süreci iyi yönetme zorunluluğu olan kişiler olarak biz, vazifemizi yerine getirdik. Ve insanlarımızı bu çağdaş ulaşım aracı ile buluşturacağız bu kadar basit. Bizim ağzımızdan kimse şunu duymayacak: ' Partimizin projesi, benim projem, ben yaptım.' Böyle birşey yok. 'Biz yaptık, milletçe biz yaptık. Sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hatlarımızı, metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracağız. Özellikle İETT hatlarını, uzun değil kısalaştırarak, ekspres hale getirip, diğer toplu ulaşım hatlarımızı destekleyici hale getireceğiz. Aynı zamanda deniz ulaşımına ağırlık verip diğer toplu ulaşım araçlarını buluşturan noktaları daha etkin hale getireceğiz. Yani tümüyle entegre bir sistemi İstanbul'da var edeceğiz. Toplu ulaşım ya bir gerginlik meselesi, ‘Tümüyle çözdük’ deme şansınız yok; ama mümkün olduğu kadar çağdaş, toplumun rahatsız olduğu değil keyifle günlük seyahatini yaptığı ve hayatının büyük bölümünü toplu ulaşımda değil işinde, gücünde ve sosyal yaşamında geçirdiği bir İstanbul var etmek istiyoruz.”



Hatla ilgili teknik bilgiler paylaşan İmamoğlu, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte butona bastı ve TBM makinesi törenle şantiye alanına indirildi.



TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK



İki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat 8 istasyondan oluşacak. Hattın uzunluğu, 10,9 kilometre, yolculuk süresi 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın, 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor.