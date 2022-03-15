Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.085,88
ALTIN
919,86
DOLAR
14,80
STERLİN
19,30
EURO
16,29
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki düzen vermek istiyorum"
18 Mart Başak Dolunayı: "Hayatıma çeki...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Çekmeköy'de araç alev topuna döndü

ÇEKMEKÖY, Şile Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir aracın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

15 Mart 2022 Salı 10:24
Çekmeköy'de araç alev topuna döndü

Şile Otoyolu Şile istikametinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında saat 00.00'da yangın çıktı. Dumanları fark eden araç sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan araç söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Şile Otoyolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Aracın yanma anı bir vatandaşın cep telefonu görüntüsü kamerasına yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyŞile OtoyoluAraçOtomobilYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı
Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı
Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti 
Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti 
KAÇMAK İSTERKEN POLİS OTOLARINA ÇARPTI
KAÇMAK İSTERKEN POLİS OTOLARINA ÇARPTI
İBB Meclis toplantısında 'Çınar ağacı' tartışması
İBB Meclis toplantısında 'Çınar ağacı' tartışması
Rus milyarder Abramovich'in özel Jeti İstanbul'a indi
Rus milyarder Abramovich'in özel Jeti İstanbul'a indi
İSKİ'den taşkın uyarısı
İSKİ'den taşkın uyarısı
Kar barajlara yaradı
Kar barajlara yaradı
Bağcılar'da hastane ek binasının inşaatında yangın
Bağcılar'da hastane ek binasının inşaatında yangın
Ukrayna'dan Çatalca'ya komşularını da getirdi 
Ukrayna'dan Çatalca'ya komşularını da getirdi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma