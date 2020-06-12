Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu
2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu
15 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi
15 muvazzaf asker adliyeye sevk...
Doç. Dr. Gavaz: Tarihin ilk salgını 20 yıl sürmüş
Doç. Dr. Gavaz: Tarihin ilk...
Sözcü Aksoy'dan, 'Üsler bölgesi' tepkisi
Sözcü Aksoy'dan, 'Üsler bölgesi' tepkisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çatalca'da kaçak akaryakıt operasyonu

Çatalca'da düzenlenen operasyonda "10 numara yağ" olarak bilinen 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

12 Haziran 2020 Cuma 11:26
0 Okunma
Çatalca'da kaçak akaryakıt operasyonu

İSTANBUL - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri ve Çatalca'da toplanan atık yağların '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt haline getirildiği ve bu akaryakıtın piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, çalışmalarının sonucunda dün akşam saatlerinde Çatalca'da seyir halinde olan kamyonu durdurdu. Operasyonda kamyonun kasasında bulunan fiber tanklar içerisindeki 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından kamyona ele konulurken, kamyonda bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.  Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar düzenlenen 39 kaçak akaryakıt operasyonunda akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 69 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 464 bin 810 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇatalcaKaçak AkaryakıtOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil önce EDS direğine çarptı, sonra takla attı: 2'si ağır 5 yaralı
Otomobil önce EDS direğine çarptı, sonra takla attı: 2'si ağır 5 yaralı
HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KAĞITHANE'DE YAKALANDI!
HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KAĞITHANE'DE YAKALANDI!
Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu: 1 yaralı
Bakırköy'de otomobil metro hattına uçtu: 1 yaralı
Maçka Parkı'nda dehşet!
Maçka Parkı'nda dehşet!
İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili atandı
İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili atandı
İstanbul'da yeni dönem!
İstanbul'da yeni dönem!
Sabiha Gökçen’de dış hat uçuşları başladı
Sabiha Gökçen’de dış hat uçuşları başladı
''Yüzen fabrikalar'' ABD yolunda maske üretecek
''Yüzen fabrikalar'' ABD yolunda maske üretecek
AKOM’dan İstanbul için uyarı!
AKOM’dan İstanbul için uyarı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı