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Çatalca'da icradan satılık tarla

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28 Şubat 2021 Pazar 08:17
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Çatalca'da icradan satılık tarla

İstanbul ili, Ovayenice mah. Kurumandıra mevkiinde 5.003 m2 tarla 1.105.354 TL., 5.134 m2 tarla ise 1.384.469 TL’den açık artırma ile satılacak .

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çatalca İcra Dairesi’nden yapılacak satışta 1. Satış Günü: 14 Nisan 2021 günü 12:00-12:05 arası, 2. Satış Günü: 20 Mayıs 2021 günü 12:00-12:05 arasında olurken, satışlar Çatalca Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/747818/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/catalcada-5003-m2-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
ÇatalcaIcradan SatılıkTarla
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