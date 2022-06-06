Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.646,32
ALTIN
988,86
DOLAR
16,59
STERLİN
20,88
EURO
17,82
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

KARADENİZ bulunan gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek "Castoro 10" adlı platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

06 Haziran 2022 Pazartesi 11:20
"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için deniz dibine boru döşeyen Bahama bayraklı "castoro 10' isimli platform saat 11.00 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platformunun boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik botları de eşlik ediyor

5 KİLOMETRE SIĞ SUDA BORU DÖŞEYECEK 

Platform, Karadeniz'de yaklaşık 5 kilometrelik sığ suda doğalgaz boru serim ve döşeme işlemi gerçekleştirecek. Derin sularda boru döşeme işlemini yapacak olan geminin ise Temmuz ayında Karadeniz'de çalışmalara katılması bekleniyor.

"KARADENİZ GAZINDAN KRİTİK SAFHAYI GERİDE BIRAKTIK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün twitter hesabından " Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Filyos'a doğru yol aldı" notunu paylaştı. Platformun boğaz geçişi havadan da görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Castoro 10Istanbul BoğazıKaradenizDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
Esenyurt'ta rezidansta korkutan yangın
Esenyurt'ta rezidansta korkutan yangın
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgaları...
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de sokaktaki kavgaları...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile öldürüldü
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile öldürüldü
Komşuların mutluluk gözyaşı
Komşuların mutluluk gözyaşı
Evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Evinde yangın çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu
Marmara Denizi’nde canlılara yeni yuva
Marmara Denizi’nde canlılara yeni yuva
İstanbul'da kaçak göçmen denetimleri
İstanbul'da kaçak göçmen denetimleri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi