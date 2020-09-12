Çamlıca Kulesi'nde radyo yayınları kuleden verilmeye başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son rötuşları yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde, 1 Eylül'de yapılan ilk testlerin ardından ikinci testlerin de 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece yapılarak, tamamlandığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, kulenin büyük öneme sahip bir proje olduğunun altını çizerek, yatırım ile öncelikle radyo vericileri olmak üzere, zaman içinde televizyon vericilerinin de tek bir kule üzerinde toplanacağını vurguladı. Karaismailoğlu, projenin radyo televizyon yayıncılığı için gerekli olan antenlerin İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon veya radyo kuruluşu kendine ait ayrı bir verici kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yeni kule ile görüntü kirliliğinin önüne geçerek, sistemi tek bir merkezde topluyoruz" dedi.



"TESTLERDE BAŞARI SAĞLANDI"

Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 adet olmak üzere toplam 28 adet anten bulunduğunu söyledi. Antenlerin hizmet verdiği radyoların yayınlarının gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşındığını anlatan Karaismailoğlu, "Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları Kule'den vermeye başladık. 99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testlerimizi de başarı ile tamamladık. Şu anda da yayınlarımız başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Süreci radyocular ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca TV yayını da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı" dedi.



"ARTIK ÇAMLICA'DA ANTEN GÖRMEYECEĞİZ"

Kule'nin yapımında çevre düzenlemesi ile son rötuşların kaldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu haftadan itibaren de Çamlıca'yı kaplayan antenleri kaldırmaya başlayacağız. Hedefimiz, en kısa sürede Çamlıca'daki tüm antenleri de temizlemek. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da anten görmeyeceğiz. Ayrıca bu yılın sonuna kadar yedek kuleyi de yaparak hizmete alacağız. Böylece yayınların hiçbir şekilde kesilmemesini de garanti altına almış olacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nin 369 metre yapısal yüksekliği ile fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.



"CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Karaismailoğlu, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekte olan kulenin, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline geleceğinin de altını çizdi. Kulede kullanılacak panoramik asansörlerin, 180 metre boyunca bir yanda tarihi yarımadaya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Seyir katlarını ve restoranları da hizmete girdiğinde İstanbullu vatandaşlarımızın yanı sıra turistler için de bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi. Karaismailoğlu, Türkiye ve İstanbul'a yatırımlar yaparken sadece insanı düşündüklerini, bunun için de şevkle çalıştıklarını ifade ederek, dünyanın en büyük projelerini İstanbul için yaptıklarını, yeni projelerini de bir bir hizmete açtıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Vatandaşlarımız için, aydınlık yarınlarımız için de çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.