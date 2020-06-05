Çamlıca Camii'nde sosyal mesafeli 2. cuma namazı

İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2 buçuk ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açıldı. Geçen hafta kılınan Cuma namazının ardından ikinci cuma namazı kılmak için vatandaşlar Çamlıca Camii'ne geldi. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Çamlıca Camii'nde Cuma namazı kılan cemaat havadan da görüntülendi. Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

MAHMUTBEY STADI'NDA YÜZLERCE KİŞİ CUMA NAMAZI KILDI

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci Cuma namazına da katılım yoğun oldu. Bağcılar'daki Mahmutbey Stadı'nı tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler geçen hafta Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı. Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu haftaki Cuma namazı yine belirli noktalarda kılındı.

Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer ise Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı oldu. Namaz saati yaklaşırken stadı tamamen dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.