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Cağaloğlu'na Kitapçılar Çarşısı'nda yetki, yeni yönetimde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 'Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi'nde takdir yetkisini yeni yönetime bıraktı. Projeyle ilgili dosya, yeni yönetimin karar vermesi için Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne iade edildi.

Cağaloğlu'na Kitapçılar Çarşısı'nda yetki, yeni yönetimde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 'Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi'nde takdir yetkisini yeni yönetime bıraktı. Projeyle ilgili dosya, yeni yönetimin karar vermesi için Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne iade edildi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:46
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Cağaloğlu'na Kitapçılar Çarşısı'nda yetki, yeni yönetimde

İSTANBUL - İstanbul'da, 'kitap dünyasının kalbi' Cağaloğlu'na yapılması planlanan Kitapçılar Çarşısı için hazırlanan proje, İBB Meclisi gündemine geldi. Çatalçeşme Sokak ve Alayköşkü Caddesi'ni kapsayan 'Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi'yle ilgili rapor, Meclis tarafından oy birliğiyle geldiği müdürlük olan, Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne iade edildi. 

Kentsel Yenileme Komisyonu Başkanı AK Parti'li Oktay Birinci, proje teklifinin seçimden önce, eski yönetim zamanında hazırlandığını belirterek, "Projenin maliyeti var. Bu konuda yeni yönetimin farklı takdir kullanabileceğini düşündük. Yeni yönetim dosyayı inceler, uygun görürse yeniden Meclis gündemine gönderebilir. Biz teklifi reddetmedik. Eğer reddetseydik bütün işlemlerin yeni baştan yapılması gerekir ve zaman kaybı yaratırdı. Bunu düşünerek, dosyayı iade ettik. Takdiri, yeni yönetime bıraktık. Olması gereken de buydu zaten" dedi. 

KİTAPÇILAR ÇARŞISI PROJESİ

İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nce hazırlanan proje, 11 Ocak 2019 tarihinde Başkanlık Makamı onayına sunulmuştu. Başkanlık Makamı'nca İBB Meclisi'ne havale edilen dosya, 14 Ocak 2019'da ilgili komisyonlara gönderilmişti. Teklifle ilgili komisyonun hazırladığı rapor, İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantısında ele alındı. Teklifte, özetle şöyle denildi:

"Müdürlüğümüzce hazırlanan 'Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi'nin uygulama maliyeti 3.907.744,93 TL+KDV olan 77 adet binanın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesi kapsamında, telif haklarının tamamının ve uygulama maliyetinin yüzde 100'ünün Belediyemiz bütçesinden karşılanması suretiyle, Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından uygulamasının yapılması hususunda karar alınması için yazımız ve eki dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim."

Komisyonun oy birliğiyle müdürlüğüne iadesini uygun gördüğü rapor, Meclis tarafından da oy birliğiyle müdürlüğüne iade edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kitapçılar ÇarşısıCağaloğlu
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