Cadde savaş alanına döndü

SULTANGAZİ'de bir otomobil, önce ara sokağa dönen başka bir otomobile, daha sonra park halindeki motosiklete çarptı. Araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.