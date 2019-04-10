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Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi

Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' incelemesi

Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi

Büyükçekmece'de 'sahte seçmen' incelemesi

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:23
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Büyükçekmece’de ‘sahte seçmen’ incelemesi

İstanbul DHA  

Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.

Sahte seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapacak polisler bu sabah saatlerinde bir spor salonunda bir araya geldi. Ellerinde kontrol edilecek adreslerin yazılı olduğu kağıtlar bulunan polisler belirlenen adreslere çıktı.

İlçede çok sayıda sahte seçmen kaydı bulunduğu iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün de ilçe emniyet müdürlüğünde toplanan yaklaşık bin 500 polis ile adres kayıt kontrolü yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte SeçmenBüyükçekmece
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