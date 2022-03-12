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Büyükçekmece’de kaçak içki baskını

BÜYÜKÇEKMECE’de evde kaçak içki ve sigara imalatı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İmalathaneye çevrilen evde yapılan aramalarda, kaçak içki ve tütün ele geçirildi. 

12 Mart 2022 Cumartesi 09:14
Büyükçekmece’de kaçak içki baskını

Polis, Kamiloba Mahallesi Kamilbey Caddesi'nde bulunan evde, kaçak içki ve sigara imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 9 Mart Çarşamba günü ihbarın yapıldığı eve baskın düzenledi. Baskında, adreste bulunan S.A. (49) ve E.Z.K. (53)  gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda;  2 otomatik sigara sarma makinesi, 5 koli halinde 50 bin adet makaron, 2 bin 300 sigara kutusu, 13 kilogram paketli tütün, 20 litre metil alkol, litrelerce dolduurlmuş sahte içki, 3 şişe anason aroması, 5 şişe üzüm aroması ele geçirildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Baskın anı kameraya yansıdı.

DHA

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BüyükçekmeceKamilobaAlkolIçkiKaçak IçkiPolisBaskın
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