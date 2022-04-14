Büyükçekmece’de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işyerlerini denetledi.

HİJYEN KOŞULLARINA UYMAYANLAR UYARILDI

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezaretinde denetim gerçekleştiren ekipler, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınlarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde kontroller yaptı.

Fırınların imalathane, depo, mutfak, banyo, tuvaletlerini denetlenirken ayrıca çalışanların kılık kıyafet ve temizlik kontrolü yapıldı. Hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajla ekmek satan fırınlara ceza kesti. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştıracak.