Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1400
ALTIN
453.749
DOLAR
8.0900
STERLİN
11.1201
EURO
9.6779
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
34 adet taşınmaz kiraya verilecek
34 adet taşınmaz kiraya...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33...
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve Sağlık Teknikeri alınacak
Sözleşmeli Hemşire, Ebe ve...
Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi projesi inşaatı yaptırılacak
Kayısı Kent ve Ticaret...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı

Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan 12 esnafa ait iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkım kararının durdurulmasına yönelik mahkeme kararı olduğunu söyleyen iş yeri sahipleri ile yıkım ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:40
5 Okunma
Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükçekmece Albatros Sahili'nde 12 kilometrelik koyun tamamında yeni sahil düzenleme projesi için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında sahilde bulunan 12 esnafa ait gözlemeci dükkanlarının da yıkımına karar verilerek mühürlendi.  Bu sabah polis ve zabıta ekiplerince alana gelen yıkım ekipleri mühürlenen bazı iş yerleri ve büfeleri yıktı.
 

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yıkım kararını yargıya taşıdıklarını ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktığını söyleyen iş yeri sahipleri ile yıkım ekipleri arasında tartışma çıktı. Yıkımı engellemek isteyen esnafla ekipler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

"BAŞKA BİR GELİR KAYNAĞIMIZ YOK"

Karara tepki gösteren ve 2 aylık bir bebeği olduğunu söyleyen esnaf Ayşegül Fırıncı, "Başka bir gelir kaynağımız yok. Dişimizi tırnağımıza takıp burayı iş haline getirdik.  Hiçbir kötülüğümüz olmadı. Herkes burada bizi sever. Esnafız şimdi görüyorsunuz hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben çocuklarıma nasıl ekmek parası vereceğim. İki partinin bir olmasından sebep bizim başımıza bu geldi." diyerek gözyaşı döktü. Esnaf Aydın Çalış ise, "Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen yaklaşık 500-1000 kişi arası polis zabıta geldi. Bütün malzememiz yıkıntının altında. Bugün kurmaya kalksanız 150 bin lira. Sahil projem var diyor" diye konuştu. Bir başka esnaf, "Bana bu yaştan sonra kim ekmek verecek. Nerede benim devletim" şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 14.04.2021 15:54
Anahtar Kelimeler:
YıkımİstanbulBüyükçekmece Albatros Sahili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi
Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"
Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama
Takside unutulan içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine verdi 
Takside unutulan içinde 200 bin lira olan çantayı sahibine verdi 
Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar
Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma