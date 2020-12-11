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Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü

İstanbul'un barajları artık "Kırmızı" alarm veriyor.

11 Aralık 2020 Cuma 12:04
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Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü

İSTANBUL - İSKİ verilerine göre bugün yüzde 22.15'lik doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un üç barajında doluluk oranı yüzde 7'nin altına inerken su havzaları adeta kurudu. Doluluk oranı yüzde 4.38'e kadar gerileyen Kazandere barajında balıkların yüzdüğü alanlarda artık koyunlar otluyor.  Melen ve Yeşilçay'dan bu yılın ilk 11 ayında İstanbul barajlarına sevk edilen 477 milyon 745 bin 881 metre küp su ise barajlardaki su seviyelerini yükseltmeye yetmedi. 

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından barajların doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 22.15 olarak ölçüldü. Bu rakam, istatistiklere son 10 yılın en düşük su seviyesi olarak geçti. Doluluk oranı 2011 yılı Aralık ayı ortalaması yüzde 53.04 olarak ölçülmüştü. 2018 yılında 62.13 olarak ölçülen doluluk oranı 2019 yılında yüzde 35.58 olara kayıtlara geçmişti.


 

3 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 7'NİN ALTINA İNDİ

Barajların su seviyelerindeki hızlı düşüş sürerken, üç barajda doluluk oranı yüzde 7'nin altına düştü. Bu barajlardan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 4.38 olarak ölçülürken su havzası adeta kurudu. Eskiden balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kururken, bu alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Doluluk oranları Papuçdere barajında yüzde 6.17, Sazlıdere barajında yüzde 5.49'a inerken bu su havzalarında da durum aynı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise Darlık oldu. Darlık barajında doluluk oranı şu anda yüzde 51.61 olarak kayıtlara geçti.


 

ŞELALE GİBİ DÖKÜLEN SULARDAN ESER KALMADI

Öte yandan Kazandere barajının dolu olduğu dönemde tahliye kapakları bölümünde çekilen fotoğraflar durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Barajın  tamamen dolu olduğu dönemde çekilen görüntülerde barajdan tahliye kanalına bir şelale gibi dökülen sular görülüyor. Bugün aynı yerde çekilen görüntüde ise su seviyesinin metlerce aşağıda kaldığı görülüyor.


 

HİÇ BU KADAR KURUMAMAŞTI

Kazandere Barajı'nda koyunlarını otlatan Mehmet Aksoy "Daha önce böyle değildi. Bu sene komple kurudu. Burada eskiden balıklar vardı. Şimdilik koyunları otlatıyoruz. 50-60 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Hiç bu kadar kurumamıştı. Daha önce bir kez de bir kuraklık oldu ancak o zaman bu kadar kurumamıştı. Artık Allaha yalvaracağız, yağmur kar gelsin diye" dedi.


 

MELEN VE YEŞİLÇAYDAN 11 AYDA YAKLAŞIK 500 MİLYON METRE KÜP SU GETİRİLDİ

İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan bu yılın ilk 11 ayında 477 bin 745 bin 881 metre küp su İstanbul'un barajlarına aktarıldı. Ancak aktarılan bu su barajlarının doluluk oranlarında yaşanan düşüşü durduramadı.


 

SUSUZ GÜNLER YAKINDA GİBİ 

İstanbul barajlarında şu anda 194 milyon 50 metre küp su kaldı. İstanbul'a günde ortalama 2 milyon 848 bin 354 metre küp su veriliyor. Basit bir hesapla İstanbul'a hiç yağmur yağmaması halinde yaklaşık 68 günlük su kaldığı görülüyor. Ancak barajların diplerinde kalan suyun kullanılamayacağı düşünüldüğünde susuz günler çok yakında gibi gözüküyor.

11 Aralık 2020 itibariyle İstanbul Barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları

Ömer barajı                           yüzde 23.12

Papuçdere barajı                   yüzde 6.17

Sazdıdere barajı                    yüzde 5.49

Büyükçekmece.barajı            yüzde 16.22

Alibeyköy barajı                     yüzde 28.60

Terkoz                                    yüzde 23.10

Kazandere barajı                    yüzde 4.38

Elmalı barajı                            yüzde 23.89

Darlık barajı                            yüzde  51.61

Istrancalar                            yüzde 26.74

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBarajlarDoluluk OranıBüyükçekmeceKazanderePapuçdere
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