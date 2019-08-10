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Buravov'dan İmamoğlu'na ziyaret

Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti

Buravov'dan İmamoğlu'na ziyaret

Rusya'nın yeni İstanbul Başkonsolosu Buravov'dan İmamoğlu'na nezaket ziyareti

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:16
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Buravov'dan İmamoğlu'na ziyaret

İstanbul, (DHA)

Rusya'nın 9 Ağustos'ta atanan İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dün nezaket ziyaretinde bulundu.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Moskova ve İstanbul’un kardeş şehri olan Sankt-Peterburg başta olmak üzere farklı Rus şehirleri ile İstanbul arasındaki ilişkilerin bugünkü durumu ve gelişiminin perspektiflerine ilişkin verimli bir görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.Başkonsolosluk ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında, halen devam eden Rusya-Türkiye Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde de kültür alanındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik tarafların ortak adımların atılması konusunda da anlaştığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Andrey BuravovEkrem İmamoğlu
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