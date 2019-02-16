Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Van'da PKK operasyonu
Son Dakika
Van'da PKK operasyonu
13 maddelik yasa teklifi kabul edildi
Son Dakika
13 maddelik yasa teklifi kabul...
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa...
Berke Saka, 27 yıllık rekoru tarihe gömdü
Berke Saka, 27 yıllık rekoru...

Bulgar mafya babası iade edildi

Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ardından tuklanan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov, İnterpol-Europol birimlerimizce Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi" denildi.

Bulgar mafya babası iade edildi

Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ardından tuklanan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov, İnterpol-Europol birimlerimizce Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi" denildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:13
0 Okunma
Bulgar mafya babası iade edildi

İstanbul DHA

Yapılan açıklama şu şekilde: Silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranmakta olan Dimitar Zhelyazkov 4 Ağustos 2018'de İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişi ile birlikte yakalanmış ve adli makamlarımız tarafından iadesi amacıyla tutuklanmıştı. İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreci ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan mezkûr şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanında İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde yürüttüğümüz suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis işbirliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BulgarMafyaIadeönce VatanDimitar ZhelyazkovBulgaristanEmniyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balat'ta 3 katlı bir bina çöktü
Balat'ta 3 katlı bir bina çöktü
''Türkiye Huzur Güven'' denetimi
''Türkiye Huzur Güven'' denetimi
Esenyurt'ta kayan iş merkezinin çatısı korkuttu
Esenyurt'ta kayan iş merkezinin çatısı korkuttu
İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor
İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor
Ataşehir'deki iki mahalleye imar müjdesi
Ataşehir'deki iki mahalleye imar müjdesi
Kadıköy'de yangın
Kadıköy'de yangın
Kartal'da riskli binalarda tahliye işlemleri devam ediyor
Kartal'da riskli binalarda tahliye işlemleri devam ediyor
Şişli Belediye Binasında yangın
Şişli Belediye Binasında yangın
Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ