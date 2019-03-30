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BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

30 Mart 2019 Cumartesi 13:15
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BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BURSA (DHA)

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle: 

BUDO 

30.03.2019

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

İDO

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy / 10:05 Yenikapı-Bursa 

09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

08:30 Bursa / 09:05 Armutlu / 09:20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07:50 Kadıköy / 08:05 Yenikapı-Bursa 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BUDOİDO
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