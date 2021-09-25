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Bosphorus Cup heyecanı start aldı

İstanbul Boğazı'nda 2002 yılından bu yana yapılan Bosphorus Cup'ın 20'ncisi başladı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 15:54
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Bosphorus Cup heyecanı start aldı

Beşiktaş'tan verilen startın ardından yerli ve yabancı 51 tekne yelkenlerini açarak İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu. İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi trafiğine kapatıldı. Yarışların yarın yapılacak olan ikinci etabında tekneler Caddebostan'tan başlayarak adalar çevresinde yarışacak.

İstanbulda 25-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20'nci Bosphorus Cup'a başladı. Bu yıl  Bulgaristan ve Romanya''dan gelen 10 yabancı teknede organizasyonda mücadele veriyor. Beşiktaş'ta saat 12.00'de verilen startın ardından çeşitli sınıflarda 51 teknede bulunan yaklaşık 500 yelkenci kıyasıya bir mücadele içine girdi. Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturdu. Yarışmacı tekneler, Anadolu Hisarı şamandırasından geri döndükten sonra yeniden Beşiktaş'a ulaşacaklar. Yarış boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2 gün olarak planlanan Bosphorus Cup'ın yarın yapılacak ikinci bölümünde ise yelkenciler Caddebostan'dan start alarak adalar çevresinde yarışacaklar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıBosphorus Cup
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