Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1511
ALTIN
424.465
DOLAR
7.1834
STERLİN
9.8055
EURO
8.6371
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara...
Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor
Namık Kemal Üniversitesi 40...
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik...
TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı
TOKİ 58 ilde 145...
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel Alacak
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 159 kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

02 Şubat 2021 Salı 08:26
14 Okunma
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde akşam saatlerinde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınanların daha sonra Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." denildi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 159 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi üniversitesiEylemöğrenciPolisGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor
Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 42 ilde operasyon
Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Beyoğlu’nda turistlerin en çok ziyaret ettiği cadde yayalaştırılıyor
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
Abdi İpekçi mezarı başında anıldı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 
Valilikten Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama 
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı
Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma