Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106917
ALTIN
269.255
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4126
EURO
6.3147
"Okul hayatı, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun tanınmasına yardımcı oluyor"
"Okul hayatı, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun...
Bursaspor, Adana'da galibiyet peşinde
Bursaspor, Adana'da galibiyet peşinde
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların...
İlkokul öğrencilerine diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı
İlkokul öğrencilerine diş macunu ve...
Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor
Rengini pancardan alan kırmızı zeytin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Kandilli sırtında bulunan, Boğaz manzaralı ve son derece değerli arazinin satışı, belediye meclisinde oy çokluğuyla reddedildi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'li üyelerin, Koruma Kurulu kararı gerektiği gerekçesiyle satışa karşı çıkmasını eleştirdi. AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise parsellerin sit koruma alanında kaldığını, Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı için satışa onay vermediklerini söyledi.

Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Kandilli sırtında bulunan, Boğaz manzaralı ve son derece değerli arazinin satışı, belediye meclisinde oy çokluğuyla reddedildi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'li üyelerin, Koruma Kurulu kararı gerektiği gerekçesiyle satışa karşı çıkmasını eleştirdi. AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise parsellerin sit koruma alanında kaldığını, Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı için satışa onay vermediklerini söyledi.

29 Kasım 2019 Cuma 12:33
11 Okunma
Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi

İSTANBUL - İBB Emlak Müdürlüğü’nün teklifi olarak 11 Kasım’da Belediye Meclis gündemine gelen ve komisyonlara havale edilen, Üsküdar Kandilli’deki bitişik iki parselin satışı, AK Parti grubunun oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. Toplam büyüklüğü 440 metrekare olan satışa konu teklifle ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunda, "Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi 957 ada, 3 ve 4 parsel ile ilgili teklife konu parseller sit koruma alanında kaldığından, satış için kurul kararı gerektiğinden, satış talebinin reddi, k2omisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

CHP’LİLER, KOMİSYON RAPORUNA ŞERH KOYDU

İBB Meclis çoğunluğu AK Parti grubunda olduğu için uygun görülmeyen, satış teklifi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporuna CHP’li üyeler şerh düştü. CHP’nin şerh yazısında ise şöyle denildi:

"Teklif dosyası Ümraniye ve Üsküdar’da bulunan toplam 3 taşınmazın satışı için Meclis’e sunulmuştur. Taşınmazların üçünün de satışında hukuki engel bulunmamaktadır. Buna rağmen komisyonunuzun AK Parti'li üyeleri sadece Ümraniye’de bulunan taşınmazın satışını onaylamış, Üsküdar’daki arsaların satışına ret oyu vermiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Üsküdar’da arsa vasfında bulunan 957 ada 3 ve 4 parsellerin üzerinde hiçbir yapı bulunmamaktadır. Arsayı mevcut hali ile satın almak isteyenlerin bulunduğu da dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Arsaların satışında yasal bir engel bulunmadığı gibi, Belediyemizin mevcut mali durumu karşısında atıl durumda bulunan arsanın satılarak gelir elde edilmesi kamu yararına da uygundur. Bu nedenlerle Üsküdar’da bulunan arsaların satışına ret kararı veren komisyon çoğunluk kararına CHP komisyon üyeleri olarak katılmıyoruz."

Satılmasına izin verilmeyen Kandili’deki parseller 1960 yılında İBB mülkiyetine geçmişti.

YASAL OLUP OLMADIĞI TARTIŞILMALI

CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu parsellerin satışına AK Parti'li üyelerin, kurul kararı gerektiği gerekçesiyle karşı çıkmasını eleştirdi. Balyalı, "Eğer arsaların satışına yasal bir engel var ise zaten Belediye bu arsaları satamaz. Belediye elbette ki satış için gereken izinleri aldıktan sonra işlemleri başlatacaktır" dedi.

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise söz konusu arsaların satışının yasalara aykırı olduğunu, konuyu komisyon toplantısında CHP’li üyelere de anlattıklarını söyledi. Kaynar, "Koruma Kurulu’ndan izin alınacağını söylüyorsunuz. O zaman izin alındıktan sonra teklifi Meclise sunun. Biz neden yasal izni alınmamış bir satışa onay verelim" diye konuştu.

VİLLALAR BÖLGESİ

İBB’nin satışa çıkardığı, ancak Belediye Meclisi’nden onay alamadığı arsa, Kandilli’de villalar bölgesinde bulunuyor. Yakın bölgedeki villaların fiyatları gazete ilanlarına göre 8- 10 milyon TL civarında. Yakın bölgede bulunan arsaların metrekare fiyatları da yine gazete ilanlarına göre 16-18 bin TL aralığında. Bu verilere göre, söz konusu arsanın yaklaşık piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiBoğazdaki Arsanın Satışına Izin Verilmedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur altında 'Şahane Cuma' kuyruğu; 1.500 liraya indi saatlerce sırada beklediler
Yağmur altında 'Şahane Cuma' kuyruğu; 1.500 liraya indi saatlerce sırada beklediler
İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da lodos ve sağanak yağış etkili oluyor
Kışın yeterli yağış almazsak önümüzdeki yıl ciddi sıkıntı yaşayabiliriz
Kışın yeterli yağış almazsak önümüzdeki yıl ciddi sıkıntı yaşayabiliriz
Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı
Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı
Büyükçekmece ve Arnavutköy'deki tarım alanlarını moloz ve çöple doldurdular
Büyükçekmece ve Arnavutköy'deki tarım alanlarını moloz ve çöple doldurdular
İstanbul'da yağmur bekleniyor
İstanbul'da yağmur bekleniyor
İBB iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
İBB iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
İBB'den kış hazırlığı... 400 müdahale noktası belirlendi, 6 bin 882 personel görev yapacak
İBB'den kış hazırlığı... 400 müdahale noktası belirlendi, 6 bin 882 personel görev yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans