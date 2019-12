Boğaz’da 10 milyar TL değerinde satılık 71 yalı

İstanbul Boğazı’nda aralarında tarihi yalılarında olduğu satılık yalı sayısı 71'e çıkarken, yalıların toplam değeri 10 milyar TL’yi buldu. Boğaz’ın iki yakasında satılık yalılarda en yüksek fiyatla satılan ise 19 odalı 530 milyon TL fiyatı ile Bebek’teki yalı olurken, yalılara yabancılardan daha çok Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenebileceği açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren yalı satışlarına aracılık eden lüks konut uzmanı Evrim Kırmızıtaş, “Bu açıklama piyasaları inanılmaz etkilediğini düşünüyorum hatta ben bu haberi öğrendiğim zaman sevinç çığlıkları içerisinde karşıladım” dedi.

Dünyaca üne sahip İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen, Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılardan 71’i yeni sahiplerini bekliyor. Boğaz’ın iki yakasında tarihi eser olan 366 yalı bulunurken, toplam yalı sayısı ise 622. Şu an satışta olan yalıların fiyatları ise 2 ile100 milyon dolar arasında gösterilirken, yalı fiyatlarındaki değişim rıhtım uzunluğuna, lokasyonuna, tavan yüksekliğine büyüklüğüne ve tarihi değerine göre değişiyor. Konut uzmanlarına göre özellikle Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı'ndaki yalılar ile Avrupa Yakası'nda Bebek ve Yeniköy yalıları da fiyatları ile dikkat çekiyor.



HER YIL 60-70 TANESİ EL DEĞİŞTİREBİLİYOR



Yalı satışlarına aracılık eden ve portföyünde 250 milyon dolar değerinde 10 satılık yalı olan lüks konut uzmanı Evrim Kırmızıtaş, her yıl 60 ila 70 arasında yalının el değiştirdiğini dikkat çekerek şunları söyledi: Boğaz’da 622 tane yalı var. Bu yalılar birinci dereceden tarihi eser, ikinci derecen tarihi eser diye ayrılıyor. Bir de ayrı bir kategori önünden yol geçen yol yalılarımız da var. Onlar bu sayıya dahil değiller. İkinci derecen tarihi eserler de 300 kadar onların hepsi birbirinden değerli inci tanesi. Genel olarak Türkiye tarihinde yalıların yüzde 10’u kadar hep satış gerçekleşmiş. Bu yüzde 10’u dediğimiz 60-70 tane her sene mutlaka yalılarda el değişikliği olabiliyor nedeni ise işte aile vefatı olabiliyor, kardeş kavgaları olabiliyor, para sıkıntısı olabiliyor ekonomik durum olabiliyor. Birçok aslında sebep var”



YABANCILARDAN DAHA ÇOK TÜRKLER İLGİLENİYOR



Yabancıların da yayılar ile ilgilendiğini ancak yalılara en fazla ilgiyi Türklerin gösterdiğini dile getiren Evrim Kırmızıtaş, “Yabancılarda yalılara teklifte bulunuyor hatta Araplar Dubai’den, Katar’dan, Kuveyt’ten fakat sonuca gelinemedi. Hatta elimde bununla ilgili teklif mektupları da var. Bizim en son Türkiye tarihinde 2016 yılında Erbilgin Yalısı’nın satışı çok ses getirdi. Dünyada biz üçüncü sıradayız. Birinci sırada New York, ikinci sırada Londra ve üçüncü sırada İstanbul yer aldıBurhanettin Yalısı ile ve satışı 150 milyon dolardı. Katarlı bir aile aldı. Dünya basınında da bu satış çok ses getirdi.Daha sonra yurt dışında özellikle Arap ülkeleri Ortadoğu ülkelerinde gözler boğaz hattına ve yalılara çevrildi. Son zamanlarda kendilerinin duraksadığını gözlemleyebiliyoruz fakat Türk alıcılar da bu konuda bir hareketlilik söz konusu” dedi



"FİYATLARI 2 İLE 100 MİLYON DOLAR ARASINDA”



Yalı fiyatlarının 2 ile 100 milyon dolar arasında değiştiğini ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, “250 milyon dolar değerinde 10 yalının satışına aracılık ediyorum. Bunlar arasında İpar Yalısı 45 milyon dolar, Kuleli’deki yalı 33 milyon dolar ve Yeniköy’deki yalı 30 milyon dolar. Yalı dediğimiz zaman örneğin elimde bir tane Beykoz’da bir yalı var.Üç katlı 150 metrekareli kapalı alanlı. Kat mülkiyetli, iskanlı ikinci derece tarihi eser önüne de teknenizi bağlayabiliyorsunuz, rıhtımı da var. Yaklaşık değeri 2 milyon dolar. Buradan da pazarlık payı olabilir. Burası çok ünlü bir ailenin yaşadığı yerdi. En üst ütopik rakam 150 milyon dolara Katarlılara satıldı. Şu an 95 milyon dolar ile Zeki Paşa Yalısı satışta. Yine Sadrazam Kadri Paşa Yalısı. Bildiğim bunun gibi birçok yalı isimleri var. 90-100 milyon dolarları buluyor şu ana kadar 150 milyon dolar piyasa koşullarında yok. Almak isteyenler aslında bu konuda etraflıca bir çalışma yapıp hakikaten de bu konuda belli bir parası olup o kültür de ve o anlayışa sahip oldukları zaman kendileri 'evet biz bu yalıyı istiyoruz. Mal sahibi ile bizi karşılıklı getirin anlaşırız' diyorlar. Anlaşılıyor aslında” şeklinde konuştu.



“İNDİRİM TALEBİNDE DE BULUNUYORLAR”



Alıcıların indirim talebinde de bulunulduğunu da anlatan Kırmızıtaş, “95 milyon dolarlık Zeki Paşa Yalısı’na 50 milyon dolar teklif gelmişti. 50’den 60’a çıkabilirdi. Yalı dediğimiz şey aslında rakamı bizlerin koyduğu, tamam rıhtımın uzunluğu, metrekaresi, arsanın büyüklüğü, içerisindeki yaşanmışlıklar, geçmişten gelen birçok faktör var elbette. Hepsi birbirinden çok değerli. Bazen rakamları biz pazarlık payını da üzerine koyarak da değer veriyoruz. Ama gerçekleşen rakamlar, piyasadaki satılık rakamlar ile çok alakalı olmuyor. O yüzden de ben her zaman diyorum ki müşterilerimize lütfen bir gelin görün eğer burayı beğeniyorum derseniz bir teklif verelim. Yalılarımız satılık değeri olmadan insanlarımızın görüp de teklif verecek usulde olması lazım çünkü inci tanesi hepsi birbirinden çok çok değerli. Benim aracılık ettiğim 10’un üzerinde satılık yalı var ama yaklaşık 20-30 tane piyasada bildiklerim var. Onun dışında da 'sizin aklınızda bulunsun ama çok aktif bir şekilde satmak istemiyoruz ama ciddi müşteriniz olduğu zaman lütfen burayı gelip görsünler' diyenler var.Bazı müşterilerim de diyor ki buranın satışını direkt olarak sunalım hatta dünya basınında bile yer alsın ses getirsin en yüksek telifi verene satalım diyenler de var” diye konuştu.



“VERGİ İNDİRİMİYLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA PİYASAYI ETKİLER”



Kırmızıtaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'n, değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenebileceği açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. “İndirim açıklamasını piyasaları inanılmaz etkilediğini düşünüyorum hatta bu haberi öğrendiğim zaman sevinç çığlıkları içerisinde karşıladım” diyen Kırmızıtaş şunları söyledi: “Yapılan açıklamaya göre bunu bir yıl sonrasına ertelenebileceği haberi geldi. En azından haber şöyle yorumlandı en önemlisi doğru fiyattan analiz edilmesi çünkü doğru fiyat çok önemli. Bu açıklama ile birlikte şu anda insanların yüzünde gülümsemeyi görebiliyorum. Belki de bu inşallah ertelenebilir dedikten sonra iptal de söz konusu olabilir. Ek vergi konusu belki farklı bir şekilde masaya yatırılabilir veya düzenlemelerle biraz daha ılımlı bir hale getirilebilir veya oranlar düşürülebilir. 5 milyon TL’nin üzerinde binde 3, 5 milyon ile 7,5 milyon TL arasında binde 6, 10 milyon TL üzerinde de binde 10’du yani bu rakamlara baktığınız zaman oranlarda çok yüksek belki burada da bir esneklik sağlanabilir”



BOĞAZDA KAÇ YALI VAR?



İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var. Boğaz'daki toplam birinci sınıf tarihi yalı sayısı ise Beykoz'da 18, Üsküdar'da 24, Sarıyer'de 41 ve Beşiktaş'ta altı olmak üzere 89 adet. İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta 30 olmak üzere toplam 208 adet. Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz'da 27, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise bir olmak üzere toplam 69 adet.