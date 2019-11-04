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Bizim şoförlerimiz vicdansız değil

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, Beşiktaş'ta dün yaşanan kazanın bir yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiğini iddia etti. Otobüsteki kameranın bozuk olduğunu söyleyen Pelen "Bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer" dedi.

Bizim şoförlerimiz vicdansız değil

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, Beşiktaş'ta dün yaşanan kazanın bir yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiğini iddia etti. Otobüsteki kameranın bozuk olduğunu söyleyen Pelen "Bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer" dedi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:01
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Bizim şoförlerimiz vicdansız değil

İSTANBUL - Beşiktaş'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Necdet Karakuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra Beşiktaş İskelesinden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Karakuş öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Karakuş'un sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.
 

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİ VİCDANSIZ DEĞİL

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, kazanın bir yolcuyla yaşanan tartışma yüzünden olduğunu iddia etti.

Halk otobüsü şoförlerinin vicdansız insanlar olmadığını ifade eden Pelen, "Bizim bir şoförümüz, hamile bir yolcumuza yardımcı oldu, kalp krizi geçiren bir yolcumuzu ters yoldan hastaneye götürdü. Bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlar değil. Bizim için önemli olan insanlardır" dedi.

OTOBÜSÜN KAMERASI BOZUK   

Kazanın bir yolcuyla şoför arasında yaşanan tartışmanın ardından yaşandığını öğrendiklerini belirten Nihat Pelen, "Şoförle konuşamadık, tam net bir bilgimiz yok ama burada yolcuyla şoför arasında bir kargaşa var. Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez. Öyle bir vicdansızlık olmaz. Bizim şoförlerimiz, Türk insanı bir karıncayı ezmez. Yolcunun şoföre fiziki müdahalesi olduğu açıklamaları var. Ama biz şoförle görüşemedik, net bir şey söyleyemem. Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. Şoför durağa geç geldi diye tartışma olmuş. Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış" diye cevap verdi.

DHA

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Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Başkan VekiliYeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş.
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