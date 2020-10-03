Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Son Dakika
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Son Dakika
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Hes Kablo...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra konoravirüsten öldü

Koronavirüsten ölen İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı yaklaşık 2 ay önce yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları kadar bizde tehlike altındayız" demişti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:13
21 Okunma
"Biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra konoravirüsten öldü

İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Canlı yaklaşık 2 ay önce DHA'ya konuşmuştu. İstanbul'da hastanelerden toplanan atıklarını imha eden İSTAÇ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Canlı, tesiste çalışan personellerinin bu süreçte sağlık çalışanları kadar risk altında olduklarını belirtmişti.

Mustafa Canlı, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanları kadar bizler de tehlike altındayız. Her gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi atık geliyor.  Alınan tedbirler sayesinde de bugüne kadar hiçbir çalışanımız enfekte olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı, Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmaları konusunda dikkatli olmalarını istemişti.

Bu uyarıları yapan Mustafa Canlı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle iki hafta tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü hafta hayatını kaybetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSTAÇMüdürMustafa CanlıKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim'de turistlere maske denetimi 
Taksim'de turistlere maske denetimi 
Havalimanı metrosu için tarih verildi
Havalimanı metrosu için tarih verildi
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
Park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu
Park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu
İstanbul'da 10 ilçede DEAŞ operasyonu
İstanbul'da 10 ilçede DEAŞ operasyonu
İstanbul'da yasadışı bahis çetesine eş zamanlı operasyon
İstanbul'da yasadışı bahis çetesine eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın; 18 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın; 18 gözaltı
İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor
İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor
Taksim'de, Azerbaycan'a destek konvoyu
Taksim'de, Azerbaycan'a destek konvoyu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans