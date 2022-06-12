BiTaksi ve Kızılay’dan anlamlı iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - BiTaksi, gönüllü kan bağışı yapmak isteyen yolcuları 14 Haziran Salı günü, Kızılay tarafından belirlenmiş olan, İstanbul’un iki yakasındaki iki farklı noktaya, 50 liraya kadar ücretsiz taşıyacak. Bu tutarı geçen mesafede ise 50 lira indirim yapılacak.

Avrupa Yakası için Şişli Cevahir AVM, Anadolu Yakası için ise Kadıköy İskele Meydanı’nda bulunan bağış noktalarına ulaşmak isteyen gönüllü kan bağışçıları, BiTaksi uygulaması üzerinden 50 liralık giderse bir ücret ödemeyecek. Tutar bu rakamın üstüne çıkarsa da 50 lira indirim olacak. Böylece kan bağışı noktalarına kolayca ulaşım sağlanacak.

Kızılay ile iş birliğine imza atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, proje ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkemizde her yıl 3 milyon kişinin kana ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurursak, bu konuda daha fazla farkındalık yaratmaya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Kızılay iş birliğimizle, toplum genelinde kan bağışı bilincinin güçlenmesini destekliyoruz. Toplumsal sağlık bilincini artıracak bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.