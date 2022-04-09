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Bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bisikletle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 09:22
Bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Jandarma ekipleri yabancı uyruklu bir kişinin, temin ettiği uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin Eyüpsultan'da bulunan bir evde kaldığı ve uyuşturucu maddeleri bisikleti ile dağıttığı belirlendi. 

Evin çevresinde operasyon için bekleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi bisikletiyle dağıtıma çıktığı sırada yakaladı. Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Uyuşturucu maddelerin bisikletin içine gizlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, söz konusu bisikleti bağlantı yerlerinden sökmeye başladı. Bisikletin boruları arasına zulalanmış vaziyette 10 fişek halinde bonzai, 8 adet ayrı ayrı paketlenmiş extasy adı verilen uyuşturucu hap ile bir miktar kokain ele geçirdi. 

Yakalanan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaPolisNarkotikUyuşturucuSatıcıBisiklet
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