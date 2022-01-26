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Bırakılan araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Hadımköy'de yollara bırakılan araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:13
Bırakılan araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - Esenyurt Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle beraber bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı. Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolundan trafik sıkışıklığı meydana geldi. 4 saattir yolda olduklarını söyleyen sürücüler biran önce yolun açılmasını bekliyor. 4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor.  Stop ettik bekliyoruz" dedi.

Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Selim Altın, "14 saattir yoldayım. Arabaya idrarımı yapmak zorunda kaldım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye'ye mi kar yağıyor. Diğer ülkelerde bu sorun nasıl çözülüyor örnek almalıyız. Şu saat oldu hala yolu açamıyorlar" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HadımköyİstanbulBırakılan Araçlar
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