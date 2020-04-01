Bir otel daha sağlık çalışanlarından ücret almayacak

Dünyayı kasıp kavuran Türkiye’de de vakaları artış gösteren koronavirüs salgınına karşı yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarına birbiri ardına destek gelmeye devam ediyor.Şişli’de bulunan The Craton Hotel’i de tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğini bildirdi.

Otelden konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle;

“The Craton Hotel olarak bu olağanüstü zor günlerde sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Ülkemize ve topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle otelimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Niziplioğlu’nun talimatıyla tam kapasite tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğimizi bildirir, kahraman sağlıkçılarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz”