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Binanın çatı katı alev alev yandı
Binanın çatı katı alev alev...
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Binanın çatı katı alev alev yandı

Binanın çatı katı alev alev yandı

26 Ocak 2020 Pazar 10:16
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Binanın çatı katı alev alev yandı

GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.  Yangın, saat 07.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 208 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı ve çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdivenle müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardında yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle panik olan mahalle sakinlerinin de sokağa döküldü.

Görgü tanığı Ufuk Şimşekli, "Ana caddeden gelirken baktım dumanlar çıkıyor. Koşarak aşağıya indim. Arkadaşlarla zillere bastık. Bina sakinlerini uyandırdıktan sonra itfaiyeyi aradık. Çatı katında çıktı yangın. Yaralı yok. Yaşlı bir teyze vardı onu indirdik." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaBinaÇatıYangınİtfaiye
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