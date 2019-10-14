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Beyoğlu'ndaki patlama ile ilgili kaymakamlıktan açıklama

Beyoğlu'ndaki patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi

Beyoğlu'ndaki patlama ile ilgili kaymakamlıktan açıklama

Beyoğlu'ndaki patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:06
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Beyoğlu'ndaki patlama ile ilgili kaymakamlıktan açıklama

İSTANBUL - Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi. Açıklamada; "Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye emniyet güçlerimiz sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunmuştur. El yapımı patlayıcının, parça tesiri yapacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Olayın faillerinin bulunmasıyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluPatlama
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