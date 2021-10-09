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Beyoğlu'nda, yolda kayan taksi duvara çarpıp,  devrildi

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:18
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Beyoğlu'nda, yolda kayan taksi duvara çarpıp,  devrildi

Olay, Şişhane Refik Saydam Caddesi'nde 07.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy'e gitmek için Tersane Caddesi'ne yönelen 34 THK 29 plakalı taksi sürücüsü, yokuş aşağı ilerlediği sırada, önündeki kamyon aniden durdu. Taksi sürücüsü, kamyona çarpmamak için fren yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı. Birkaç kez takla attıktan sonra yan duran takside sıkışan sürücü, kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Belinden hafif şekilde yaralandığı öğrenilen taksici, ambulansla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taksi sürücüsünün iş arkadaşı Özcan Aslan, "Burada bir kamyon varmış herhalde, kaymış araba. Kamyonu görünce duramamış, takla atmış. Müşterisi yok. Durumu iyi, hastanede, belinde problem var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluTaksiKazaTrafik Kazası
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