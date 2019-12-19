Beyoğlu'nda yangın paniği

İSTANBUL - Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.



EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER



Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından binayı boşaltan aileler evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.



YAŞANAN PATLAMA HERKESİ KORKUTTU



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle binada meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çatıda olduğu bir anda yaşanan patlamada şans eseri yaralanan olmadı.



KISA SÜREDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.