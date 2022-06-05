Beyoğlu'nda yalnız yaşayan kadın domuz bağı ile öldürüldü

İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu'nda cezaevinden 2 yıl önce çıkan kadın, evinde domuz bağı ile öldürülmüş olarak bulundu. Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki kadın, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen kadından haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine 2 odalı daireye giren polis ekipleri, kadının ip ve başörtüsü ile domuz bağı yapılarak öldürüldüğünü belirledi. Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, kadının yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.