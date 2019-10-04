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Beyoğlu'nda trafikte tehlikeli yolculuk

Beyoğlu'nda 4 patenci genç, önünde köpek bulunan bir motosiklete arkadan tutunarak kilometrelerce seyahat etti. Trafikte adeta konvoy oluşturan gençler polis kontrol noktasına gelmeden motosikleti bırakarak gözden kayboldu.

Beyoğlu'nda trafikte tehlikeli yolculuk

Beyoğlu'nda 4 patenci genç, önünde köpek bulunan bir motosiklete arkadan tutunarak kilometrelerce seyahat etti. Trafikte adeta konvoy oluşturan gençler polis kontrol noktasına gelmeden motosikleti bırakarak gözden kayboldu.

04 Ekim 2019 Cuma 11:13
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Beyoğlu'nda trafikte tehlikeli yolculuk

İSTANBUL - Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda akıllara durgunluk veren olay geçen cumartesi günü yaşandı. 4 patenli genç, seyir halindeki bir motosiklete arkadan tutunarak onlarca aracın arasında kilometrelerce ilerledi. Sıralı halde bir birlerine tutunan patenli gençlere diğer şoförler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Uyarıları dikkate almayan gençlerin tutunduğu motosikletin önündeki köpek de dikkat çekti. Görüntülendiklerine kızan kasksız motosiklet sürücüsü polis kontrol noktasına yaklaştığını fark edince yavaşladı. Motosikletli daha sonra patencilerin motosikleti bırakmalarını istedi. Patenci gençler ise akan trafikte kendi başlarına ilerledi. Önünde köpek bulunan motosiklet sürücü ise gözden kayboldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluTrafikte Tehlikeli Yolculuk
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