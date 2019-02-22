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Beyoğlu'nda otomobil takla attı

BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı. 

Beyoğlu'nda otomobil takla attı

BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı. 

22 Şubat 2019 Cuma 09:55
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Beyoğlu'nda otomobil takla attı

Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yöke'nin kullandığı otomobil, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim istikametine ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.  Kamer Hatun Camii önündeki beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sağ ön tekeri koparken, ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü belirlendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluOtomobilKaza
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