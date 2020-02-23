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Beyoğlu'nda metruk binada çökme

BEYOĞLU'nda metruk olduğu öğrenilen binanın iç kısmında kısmi çökme meydana geldi.

23 Şubat 2020 Pazar 09:28
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Beyoğlu'nda metruk binada çökme

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın çökme riskine karşın sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çukur Mahallesi Peşkirci Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada sabaha karşı kısmi çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın içerisinde arama yaptı. Aramalar sonucu binada kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binanın tamamen yıkılma tehlikesine karşı sokağın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. AFAD ekipleri de olay yerine gelerek binada inceleme yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluMetruk BinaBinaçökmeYıkımAfad
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